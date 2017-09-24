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كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 11808 إصابات جديدة بفيروس كورونا و748 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139.

وسبق أن قال مسؤولون في الوزارة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 95948 حتى اليوم، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 295132 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2434 حالة.

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كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 11808 إصابات جديدة بفيروس كورونا و748 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139.

وسبق أن قال مسؤولون في الوزارة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 95948 حتى اليوم، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 295132 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2434 حالة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:13 PM

كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 11808 إصابات جديدة بفيروس كورونا و748 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139.

وسبق أن قال مسؤولون في الوزارة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 95948 حتى اليوم، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 295132 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2434 حالة.

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