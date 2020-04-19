النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"أمانة مكة" تضيف 8 مخالفات جديدة تؤدي لتفشي كورونا وتدعو للإبلاغ عنها

أكدت أن "940" يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة للحد من انتشار الفيروس

دعت أمانة العاصمة المقدسة، الجميع إلى الإبلاغ عن عددٍ من المخالفات الجديدة تحت عنوان "وعيك سبيل وقايتك"، واعتبرتها من الرقابة المجتمعية ‏ومسؤولية وطنية وأخلاقية.

‏وفي التفاصيل، قالت الأمانة إن هناك ( 8 ) تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي فيروس كورونا، تم إضافتها لرصدها خلال مركز البلاغات (٩٤٠ )، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا وان هذا البلاغ عن المخالفة حماية لك وللمجتمع.

وحددت 8 مخالفات تساعد في تفشي فيروس كورونا المستجد هي الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، عند ملاحظة زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، أو رصد مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام أو عدم توفير المعقمات أو داخل الأسواق.

وأضافت: أنه عند وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري وإغلاقها بشكل صحيح، أو رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين الأسواق، أو مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وأكدت أن رقم البلاغات 940 يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة وتوليها اهتمامها للحد من تفشي فيروس كورونا.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تضيف 8 مخالفات جديدة تؤدي لتفشي كورونا وتدعو للإبلاغ عنها
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدسة، الجميع إلى الإبلاغ عن عددٍ من المخالفات الجديدة تحت عنوان "وعيك سبيل وقايتك"، واعتبرتها من الرقابة المجتمعية ‏ومسؤولية وطنية وأخلاقية.

‏وفي التفاصيل، قالت الأمانة إن هناك ( 8 ) تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي فيروس كورونا، تم إضافتها لرصدها خلال مركز البلاغات (٩٤٠ )، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا وان هذا البلاغ عن المخالفة حماية لك وللمجتمع.

وحددت 8 مخالفات تساعد في تفشي فيروس كورونا المستجد هي الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، عند ملاحظة زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، أو رصد مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام أو عدم توفير المعقمات أو داخل الأسواق.

وأضافت: أنه عند وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري وإغلاقها بشكل صحيح، أو رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين الأسواق، أو مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وأكدت أن رقم البلاغات 940 يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة وتوليها اهتمامها للحد من تفشي فيروس كورونا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
10:40 PM

"أمانة مكة" تضيف 8 مخالفات جديدة تؤدي لتفشي كورونا وتدعو للإبلاغ عنها

أكدت أن "940" يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة للحد من انتشار الفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
7,160

دعت أمانة العاصمة المقدسة، الجميع إلى الإبلاغ عن عددٍ من المخالفات الجديدة تحت عنوان "وعيك سبيل وقايتك"، واعتبرتها من الرقابة المجتمعية ‏ومسؤولية وطنية وأخلاقية.

‏وفي التفاصيل، قالت الأمانة إن هناك ( 8 ) تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي فيروس كورونا، تم إضافتها لرصدها خلال مركز البلاغات (٩٤٠ )، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا وان هذا البلاغ عن المخالفة حماية لك وللمجتمع.

وحددت 8 مخالفات تساعد في تفشي فيروس كورونا المستجد هي الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، عند ملاحظة زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، أو رصد مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام أو عدم توفير المعقمات أو داخل الأسواق.

وأضافت: أنه عند وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري وإغلاقها بشكل صحيح، أو رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين الأسواق، أو مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وأكدت أن رقم البلاغات 940 يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة وتوليها اهتمامها للحد من تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,422

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة