النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يبدأ استقبال الحجاج غداً السبت

مع تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

أكملت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1442 هـ، القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، من خلال تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وينتظر بدء وصول الحجيج بدءاً من السبت 7 ذي الحجة 1442هـ، عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية، وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم 1442هـ، جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

يأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوافرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد، وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة.

كما تتضمن الإجراءات، استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكّد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

وتحرص إدارة المطار على تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للمسافر القادم لأداء الحج، مثل توفير المعقمات في صالات المطار وقيام المختصين بالتعقيم والتطهير المستمر، وقياس درجة الحرارة لمرتادي المطار.

وتقوم الناقلات الجوية بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمسافرين داخل صالات المطار وفي الطائرات، من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث يطبق التباعد داخل الطائرة، وأثناء النزول منها.

ويلتزم المسافر بارتداء الكمامة، والتعقيم عند دخول صالة المطار، وكذلك توفير مناطق عزل صحي، مع وضع لافتات إرشادية بجميع مناطق الانتظار.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تطبّق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة من منطلق دورها التشريعي، كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المقصودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يبدأ استقبال الحجاج غداً السبت
سبق

أكملت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1442 هـ، القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، من خلال تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وينتظر بدء وصول الحجيج بدءاً من السبت 7 ذي الحجة 1442هـ، عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية، وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم 1442هـ، جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

يأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوافرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد، وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة.

كما تتضمن الإجراءات، استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكّد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

وتحرص إدارة المطار على تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للمسافر القادم لأداء الحج، مثل توفير المعقمات في صالات المطار وقيام المختصين بالتعقيم والتطهير المستمر، وقياس درجة الحرارة لمرتادي المطار.

وتقوم الناقلات الجوية بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمسافرين داخل صالات المطار وفي الطائرات، من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث يطبق التباعد داخل الطائرة، وأثناء النزول منها.

ويلتزم المسافر بارتداء الكمامة، والتعقيم عند دخول صالة المطار، وكذلك توفير مناطق عزل صحي، مع وضع لافتات إرشادية بجميع مناطق الانتظار.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تطبّق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة من منطلق دورها التشريعي، كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المقصودة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:02 PM

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يبدأ استقبال الحجاج غداً السبت

مع تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,957

أكملت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1442 هـ، القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، من خلال تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وينتظر بدء وصول الحجيج بدءاً من السبت 7 ذي الحجة 1442هـ، عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية، وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم 1442هـ، جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

يأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوافرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد، وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة.

كما تتضمن الإجراءات، استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكّد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

وتحرص إدارة المطار على تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للمسافر القادم لأداء الحج، مثل توفير المعقمات في صالات المطار وقيام المختصين بالتعقيم والتطهير المستمر، وقياس درجة الحرارة لمرتادي المطار.

وتقوم الناقلات الجوية بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمسافرين داخل صالات المطار وفي الطائرات، من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث يطبق التباعد داخل الطائرة، وأثناء النزول منها.

ويلتزم المسافر بارتداء الكمامة، والتعقيم عند دخول صالة المطار، وكذلك توفير مناطق عزل صحي، مع وضع لافتات إرشادية بجميع مناطق الانتظار.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تطبّق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة من منطلق دورها التشريعي، كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المقصودة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,854

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة