مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.