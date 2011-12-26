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مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:13 PM

مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,404

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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