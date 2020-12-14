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"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني

التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .

الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
سبق

التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
04:45 PM

"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .

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