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"آل جابر": الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية

ورشة عن تنمية وإعمار اليمن خلال أيام وتوقيع عقد لتنفيذ مطار مأرب قريباً

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض؛ حيث بحث الجانبان الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، واستعرضا أبرز المستجدات فيما يخص مشاريع التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

وأكد السفير "آل جابر" أن "البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها؛ دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات؛ إذ يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني".

وأضاف: "لدينا ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد؛ لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين، سواء الدول أو المنظمات، لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية".

وأجاب السفير "آل جابر"، عن سؤال صحفي حول مطار مأرب بقوله: "أنجزنا عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع الذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع الذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري، وهذا جزء من جودة عمل البرنامج".

وأوضح أنه في القريب العاجل سنعلن عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار، والتي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات".

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر": الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية
سبق

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض؛ حيث بحث الجانبان الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، واستعرضا أبرز المستجدات فيما يخص مشاريع التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

وأكد السفير "آل جابر" أن "البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها؛ دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات؛ إذ يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني".

وأضاف: "لدينا ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد؛ لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين، سواء الدول أو المنظمات، لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية".

وأجاب السفير "آل جابر"، عن سؤال صحفي حول مطار مأرب بقوله: "أنجزنا عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع الذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع الذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري، وهذا جزء من جودة عمل البرنامج".

وأوضح أنه في القريب العاجل سنعلن عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار، والتي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات".

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
06:34 PM

"آل جابر": الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية

ورشة عن تنمية وإعمار اليمن خلال أيام وتوقيع عقد لتنفيذ مطار مأرب قريباً

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خلف الدوسري - الرياض
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أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض؛ حيث بحث الجانبان الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، واستعرضا أبرز المستجدات فيما يخص مشاريع التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

وأكد السفير "آل جابر" أن "البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها؛ دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات؛ إذ يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني".

وأضاف: "لدينا ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد؛ لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين، سواء الدول أو المنظمات، لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية".

وأجاب السفير "آل جابر"، عن سؤال صحفي حول مطار مأرب بقوله: "أنجزنا عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع الذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع الذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري، وهذا جزء من جودة عمل البرنامج".

وأوضح أنه في القريب العاجل سنعلن عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار، والتي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات".

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