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جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يوقِّع اتفاقية جديدة لرعاية الأفكار الريادية

بهدف استثمارها كنماذج أعمال وتحسين جودة الحياة

أبرم كل من مجمع الملك عبدالله الطبي وعيادات الأعمال اتفاقية تعاون استراتيجي لتوليد ورعاية الأفكار الريادية والمبادرات الإبداعية، واستثمارها كنماذج أعمال، وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

ووقّع مذكرة التعاون المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، والرئيس التنفيذي لعيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي، بحضور ممثلي الطرفَيْن، وذلك بمقر مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة.

وشملت اتفاقية التعاون تقديم عيادات الأعمال استشارات في مجال توليد وتصميم المبادرات الإبداعية النوعية وآليات استثمارها كنماذج أعمال، إلى جانب الاستشارات والحلول الإدارية والاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين، وتفعيل مبدأ التعاون لتحقيق التنمية المجتمعية.

وتواكب هذه الاتفاقية رؤية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، فضلاً عن الإسهام في تنمية ودعم التطوير المجتمعي والتوجيه من خلال المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالأفكار والمشاريع والمبادرات الريادية، وتمكين المبدعين من الجنسين، وتطوير قدراتهم، ورفد خبراتهم.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي خالد بن وصل الله الثمالي عن أمله بأن تسهم مذكرة التعاون والشراكة مع عيادات الأعمال في تشجيع تبني وإطلاق المبادرات المبنية على أفكار إبداعية، ودعمها من خلال الإرشاد والاستشارات من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات. مؤكدًا أن مثل هذه المشاركة ستنعكس بشكل إيجابي -بإذن الله تعالى- على دور المجمع في الجانب المجتمعي، فضلاً عن الإسهام في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد رئيس عيادات الأعمال، الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي، أن مذكرة التعاون والشراكة مع مجمع الملك عبدالله الطبي تنطلق من جملة أهداف، أبرزها تقديم الاستشارات والإرشاد في مجالات الأعمال المختلفة بهدف الإسهام في تنمية المجتمع، وتطوير أفراده.. مبينًا أن الشراكة ستشمل تبادل الخبرات بما يسهم في تنمية الأفكار والمشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية الإبداعية، وجميع ما يدخل ضمن حيز ريادة الأعمال الاجتماعية.

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جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يوقِّع اتفاقية جديدة لرعاية الأفكار الريادية
سبق

أبرم كل من مجمع الملك عبدالله الطبي وعيادات الأعمال اتفاقية تعاون استراتيجي لتوليد ورعاية الأفكار الريادية والمبادرات الإبداعية، واستثمارها كنماذج أعمال، وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

ووقّع مذكرة التعاون المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، والرئيس التنفيذي لعيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي، بحضور ممثلي الطرفَيْن، وذلك بمقر مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة.

وشملت اتفاقية التعاون تقديم عيادات الأعمال استشارات في مجال توليد وتصميم المبادرات الإبداعية النوعية وآليات استثمارها كنماذج أعمال، إلى جانب الاستشارات والحلول الإدارية والاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين، وتفعيل مبدأ التعاون لتحقيق التنمية المجتمعية.

وتواكب هذه الاتفاقية رؤية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، فضلاً عن الإسهام في تنمية ودعم التطوير المجتمعي والتوجيه من خلال المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالأفكار والمشاريع والمبادرات الريادية، وتمكين المبدعين من الجنسين، وتطوير قدراتهم، ورفد خبراتهم.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي خالد بن وصل الله الثمالي عن أمله بأن تسهم مذكرة التعاون والشراكة مع عيادات الأعمال في تشجيع تبني وإطلاق المبادرات المبنية على أفكار إبداعية، ودعمها من خلال الإرشاد والاستشارات من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات. مؤكدًا أن مثل هذه المشاركة ستنعكس بشكل إيجابي -بإذن الله تعالى- على دور المجمع في الجانب المجتمعي، فضلاً عن الإسهام في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد رئيس عيادات الأعمال، الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي، أن مذكرة التعاون والشراكة مع مجمع الملك عبدالله الطبي تنطلق من جملة أهداف، أبرزها تقديم الاستشارات والإرشاد في مجالات الأعمال المختلفة بهدف الإسهام في تنمية المجتمع، وتطوير أفراده.. مبينًا أن الشراكة ستشمل تبادل الخبرات بما يسهم في تنمية الأفكار والمشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية الإبداعية، وجميع ما يدخل ضمن حيز ريادة الأعمال الاجتماعية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
08:47 PM

جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يوقِّع اتفاقية جديدة لرعاية الأفكار الريادية

بهدف استثمارها كنماذج أعمال وتحسين جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أبرم كل من مجمع الملك عبدالله الطبي وعيادات الأعمال اتفاقية تعاون استراتيجي لتوليد ورعاية الأفكار الريادية والمبادرات الإبداعية، واستثمارها كنماذج أعمال، وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

ووقّع مذكرة التعاون المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، والرئيس التنفيذي لعيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي، بحضور ممثلي الطرفَيْن، وذلك بمقر مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة.

وشملت اتفاقية التعاون تقديم عيادات الأعمال استشارات في مجال توليد وتصميم المبادرات الإبداعية النوعية وآليات استثمارها كنماذج أعمال، إلى جانب الاستشارات والحلول الإدارية والاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين، وتفعيل مبدأ التعاون لتحقيق التنمية المجتمعية.

وتواكب هذه الاتفاقية رؤية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، فضلاً عن الإسهام في تنمية ودعم التطوير المجتمعي والتوجيه من خلال المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالأفكار والمشاريع والمبادرات الريادية، وتمكين المبدعين من الجنسين، وتطوير قدراتهم، ورفد خبراتهم.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي خالد بن وصل الله الثمالي عن أمله بأن تسهم مذكرة التعاون والشراكة مع عيادات الأعمال في تشجيع تبني وإطلاق المبادرات المبنية على أفكار إبداعية، ودعمها من خلال الإرشاد والاستشارات من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات. مؤكدًا أن مثل هذه المشاركة ستنعكس بشكل إيجابي -بإذن الله تعالى- على دور المجمع في الجانب المجتمعي، فضلاً عن الإسهام في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد رئيس عيادات الأعمال، الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي، أن مذكرة التعاون والشراكة مع مجمع الملك عبدالله الطبي تنطلق من جملة أهداف، أبرزها تقديم الاستشارات والإرشاد في مجالات الأعمال المختلفة بهدف الإسهام في تنمية المجتمع، وتطوير أفراده.. مبينًا أن الشراكة ستشمل تبادل الخبرات بما يسهم في تنمية الأفكار والمشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية الإبداعية، وجميع ما يدخل ضمن حيز ريادة الأعمال الاجتماعية.

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