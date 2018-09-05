يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير يعدّ المستشفى المركزي لمستشفيات المنطقة.

وأوضح تقرير تشريح الأنسجة أنه ورم عظمي غضروفي عبارة عن كتلة عظمية زائدة كاملة النمو ذات عنق وغطاء غضروفي سميك.

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إجراء استئصال ورم عظمي غضروفي بالجهة الإنسية لعظمة الفخذ اليمنى لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من كتلة عظمية أعلى الركبة اليمنى أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك بالأنسجة المجاورة.

سكاكا.. إنهاء معاناة طفل من ورم غضروفي بالفخذ اليمنى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-05 تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إجراء استئصال ورم عظمي غضروفي بالجهة الإنسية لعظمة الفخذ اليمنى لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من كتلة عظمية أعلى الركبة اليمنى أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك بالأنسجة المجاورة. وأوضح تقرير تشريح الأنسجة أنه ورم عظمي غضروفي عبارة عن كتلة عظمية زائدة كاملة النمو ذات عنق وغطاء غضروفي سميك. يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير يعدّ المستشفى المركزي لمستشفيات المنطقة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 01:17 PM

اخر تعديل 05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 03:02 PM

سكاكا.. إنهاء معاناة طفل من ورم غضروفي بالفخذ اليمنى كان يعاني من كتلة عظمية أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك





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تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إجراء استئصال ورم عظمي غضروفي بالجهة الإنسية لعظمة الفخذ اليمنى لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من كتلة عظمية أعلى الركبة اليمنى أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك بالأنسجة المجاورة.

وأوضح تقرير تشريح الأنسجة أنه ورم عظمي غضروفي عبارة عن كتلة عظمية زائدة كاملة النمو ذات عنق وغطاء غضروفي سميك.

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير يعدّ المستشفى المركزي لمستشفيات المنطقة.