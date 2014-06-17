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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تستمر حتى الـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل: محافظات أبو عريش والداير بني مالك والريث والطوال وصبيا وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش وصامطة وفرسان، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تحذّر: اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل: محافظات أبو عريش والداير بني مالك والريث والطوال وصبيا وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش وصامطة وفرسان، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:33 AM

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تستمر حتى الـ 9 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل: محافظات أبو عريش والداير بني مالك والريث والطوال وصبيا وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش وصامطة وفرسان، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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