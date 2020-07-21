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موسكو تعلن: أول لقاح روسي ضدّ كورونا جاهز للاستخدام

حصل على الترخيص في 30 يونيو الماضي

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزاً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف تساليكوف، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

"كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وحصلوا على المناعة ضد الفيروس.. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزاً".

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي.. وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صمّمه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة، اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

فيروس كورونا الجديد

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موسكو تعلن: أول لقاح روسي ضدّ كورونا جاهز للاستخدام
سبق

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزاً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف تساليكوف، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

"كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وحصلوا على المناعة ضد الفيروس.. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزاً".

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي.. وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صمّمه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة، اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:51 AM

موسكو تعلن: أول لقاح روسي ضدّ كورونا جاهز للاستخدام

حصل على الترخيص في 30 يونيو الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزاً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف تساليكوف، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

"كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وحصلوا على المناعة ضد الفيروس.. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزاً".

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي.. وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صمّمه مركز "غيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة، اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

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