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"العثيمين" يثمن أمر الملك بتحمل الحكومة 60% من رواتب السعوديين بـ"الخاص"

أكد أنه سيخفف من الأعباء الناجمة عن "كورونا" وقال: خطوة ضمن حزمة إجراءات

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند"، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.


وقال "العثيمين"، إن "هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مشيرًا إلى أن من شأن تلك الإجراءات التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، الأمر الذي يوازي بين الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل.

وأكد "العثيمين"، أن مجموعة القرارات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي أعلنت عنها المملكة منذ بداية تفشي وباء كورونا في العالم، أسهمت جميعها في حماية المواطن والمقيم على أرض المملكة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق العمل.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين القطاع الخاص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يثمن أمر الملك بتحمل الحكومة 60% من رواتب السعوديين بـ"الخاص"
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند"، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.


وقال "العثيمين"، إن "هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مشيرًا إلى أن من شأن تلك الإجراءات التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، الأمر الذي يوازي بين الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل.

وأكد "العثيمين"، أن مجموعة القرارات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي أعلنت عنها المملكة منذ بداية تفشي وباء كورونا في العالم، أسهمت جميعها في حماية المواطن والمقيم على أرض المملكة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق العمل.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:56 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:51 PM

"العثيمين" يثمن أمر الملك بتحمل الحكومة 60% من رواتب السعوديين بـ"الخاص"

أكد أنه سيخفف من الأعباء الناجمة عن "كورونا" وقال: خطوة ضمن حزمة إجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند"، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.


وقال "العثيمين"، إن "هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مشيرًا إلى أن من شأن تلك الإجراءات التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، الأمر الذي يوازي بين الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل.

وأكد "العثيمين"، أن مجموعة القرارات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي أعلنت عنها المملكة منذ بداية تفشي وباء كورونا في العالم، أسهمت جميعها في حماية المواطن والمقيم على أرض المملكة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق العمل.

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