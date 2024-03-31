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تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم" 9 أيام

بهدف صناعة محتوى معزز لحياة الفرد والمجتمع

أعلنت مبادرة مسك القيم إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم"، حتى 18 أبريل 2019م؛ وذلك لإتاحة المجال للشباب ومنتجي المحتوى والمفكرين والمبدعين العرب للمشاركة في إثراء المحتوى القيمي؛ بهدف تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

ويأتي تمديد فترة التقديم على المسابقة التي تنظمها مبادرة مسك القيم بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، لمنح المبدعين مزيداً من الوقت في صناعة وتطوير مشاركاتهم، في حين يصل مجموع الجوائز إلى 720 ألف ريال، حيث خصصت المسابقة جائزة بمقدار 120 ألف ريال للمركز الأول لكل قيمة، و60 ألف ريال للمركز الثاني لكل قيمة.

وكانت المبادرة قدر أعلنت عن بداية التقديم على المسابقة في 26 فبراير 2019م، حتى 9 أبريل 2019م، وتقوم المسابقة على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية؛ من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات وفتحت الباب للتنافس فيها، حيث ترتكز تلك المجالات على الأمانة والاحترام والمسؤولية والثقة، واشترطت لكل واحدة منها إنتاج قصة، أوفكرة لعبة إلكترونية، أو مقطع فيديو أو رسم تعبيري.

ووحّدت المسابقة معايير لقبول المشاركات، بحيث يُشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية، متضمنة القيم المطلوبة، ومطابقة للمعايير الفنية والتقنية، ولم يسبق نشرها ضمن أي مسابقة أخرى، وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

فيما سيتم استقبال المشاركات على منصة متخصصة لذلك عبر منصة القيم values.sa، وأن يكون حق استخدام المشاركات ونشرها متاحاً لـ"مسك القيم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم" 9 أيام
سبق

أعلنت مبادرة مسك القيم إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم"، حتى 18 أبريل 2019م؛ وذلك لإتاحة المجال للشباب ومنتجي المحتوى والمفكرين والمبدعين العرب للمشاركة في إثراء المحتوى القيمي؛ بهدف تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

ويأتي تمديد فترة التقديم على المسابقة التي تنظمها مبادرة مسك القيم بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، لمنح المبدعين مزيداً من الوقت في صناعة وتطوير مشاركاتهم، في حين يصل مجموع الجوائز إلى 720 ألف ريال، حيث خصصت المسابقة جائزة بمقدار 120 ألف ريال للمركز الأول لكل قيمة، و60 ألف ريال للمركز الثاني لكل قيمة.

وكانت المبادرة قدر أعلنت عن بداية التقديم على المسابقة في 26 فبراير 2019م، حتى 9 أبريل 2019م، وتقوم المسابقة على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية؛ من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات وفتحت الباب للتنافس فيها، حيث ترتكز تلك المجالات على الأمانة والاحترام والمسؤولية والثقة، واشترطت لكل واحدة منها إنتاج قصة، أوفكرة لعبة إلكترونية، أو مقطع فيديو أو رسم تعبيري.

ووحّدت المسابقة معايير لقبول المشاركات، بحيث يُشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية، متضمنة القيم المطلوبة، ومطابقة للمعايير الفنية والتقنية، ولم يسبق نشرها ضمن أي مسابقة أخرى، وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

فيما سيتم استقبال المشاركات على منصة متخصصة لذلك عبر منصة القيم values.sa، وأن يكون حق استخدام المشاركات ونشرها متاحاً لـ"مسك القيم".

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:54 PM

تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم" 9 أيام

بهدف صناعة محتوى معزز لحياة الفرد والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مبادرة مسك القيم إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" عن تمديد فترة التقديم على مسابقة "مسك القيم"، حتى 18 أبريل 2019م؛ وذلك لإتاحة المجال للشباب ومنتجي المحتوى والمفكرين والمبدعين العرب للمشاركة في إثراء المحتوى القيمي؛ بهدف تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

ويأتي تمديد فترة التقديم على المسابقة التي تنظمها مبادرة مسك القيم بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، لمنح المبدعين مزيداً من الوقت في صناعة وتطوير مشاركاتهم، في حين يصل مجموع الجوائز إلى 720 ألف ريال، حيث خصصت المسابقة جائزة بمقدار 120 ألف ريال للمركز الأول لكل قيمة، و60 ألف ريال للمركز الثاني لكل قيمة.

وكانت المبادرة قدر أعلنت عن بداية التقديم على المسابقة في 26 فبراير 2019م، حتى 9 أبريل 2019م، وتقوم المسابقة على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية؛ من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات وفتحت الباب للتنافس فيها، حيث ترتكز تلك المجالات على الأمانة والاحترام والمسؤولية والثقة، واشترطت لكل واحدة منها إنتاج قصة، أوفكرة لعبة إلكترونية، أو مقطع فيديو أو رسم تعبيري.

ووحّدت المسابقة معايير لقبول المشاركات، بحيث يُشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية، متضمنة القيم المطلوبة، ومطابقة للمعايير الفنية والتقنية، ولم يسبق نشرها ضمن أي مسابقة أخرى، وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

فيما سيتم استقبال المشاركات على منصة متخصصة لذلك عبر منصة القيم values.sa، وأن يكون حق استخدام المشاركات ونشرها متاحاً لـ"مسك القيم".

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