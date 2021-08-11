النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

"مدني أضم" ينتشل جثمان شاب غرق في غدير بقرية ذنباء

الحالة كانت في منطقة وعرة

انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.

وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني أضم" ينتشل جثمان شاب غرق في غدير بقرية ذنباء
سبق

انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.

وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:10 AM

"مدني أضم" ينتشل جثمان شاب غرق في غدير بقرية ذنباء

الحالة كانت في منطقة وعرة

A A A
عوض الفهمي - أضم
1
1,358

انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.

وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,808
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,234
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,084
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة