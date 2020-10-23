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"الصحة": تسجيل 383 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 397 خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاعلًا مع الحملة التوعوية.. خطباء الجوامع: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من الأسباب المشروعة

دَعَوْا المصلين إلى تنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة

تفاعل خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، مع الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بتناول الحديث عن أهمية التطعيم، وأنه من الأخذ بالأسباب المشروعة.

جاء ذلك عبر تضمين خطب الجمعة اليوم، حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس البشرية، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس ومن تحقيق للمقاصد الشرعية.

وأكد الخطباء أن فعل الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر؛ داعين المصلين إلى الأخذ بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.

وتشهد منابر الجمعة بالمملكة نقلة نوعية في نوعية طرح الموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والاجتماع وعدم الفرقة والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها، إلى جانب مواكبة الحملات التوعوية التي تنظمها مختلف أجهزة الدولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع الحملة التوعوية.. خطباء الجوامع: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من الأسباب المشروعة
سبق

تفاعل خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، مع الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بتناول الحديث عن أهمية التطعيم، وأنه من الأخذ بالأسباب المشروعة.

جاء ذلك عبر تضمين خطب الجمعة اليوم، حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس البشرية، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس ومن تحقيق للمقاصد الشرعية.

وأكد الخطباء أن فعل الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر؛ داعين المصلين إلى الأخذ بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.

وتشهد منابر الجمعة بالمملكة نقلة نوعية في نوعية طرح الموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والاجتماع وعدم الفرقة والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها، إلى جانب مواكبة الحملات التوعوية التي تنظمها مختلف أجهزة الدولة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:55 PM

تفاعلًا مع الحملة التوعوية.. خطباء الجوامع: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية من الأسباب المشروعة

دَعَوْا المصلين إلى تنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفاعل خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، مع الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بتناول الحديث عن أهمية التطعيم، وأنه من الأخذ بالأسباب المشروعة.

جاء ذلك عبر تضمين خطب الجمعة اليوم، حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس البشرية، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس ومن تحقيق للمقاصد الشرعية.

وأكد الخطباء أن فعل الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر؛ داعين المصلين إلى الأخذ بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بالمملكة التي تعمل على تحقيق الأمن الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.

وتشهد منابر الجمعة بالمملكة نقلة نوعية في نوعية طرح الموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والاجتماع وعدم الفرقة والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها، إلى جانب مواكبة الحملات التوعوية التي تنظمها مختلف أجهزة الدولة.

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