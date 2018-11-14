مدير جامعة شقراء: زيارات الملك تؤكد قوة ووحدة مملكتنا قيادةً وشعباً

نوّه باهتمامه شخصياً بتلمّس حاجات المواطنين ومشاركتهم العملية التنموية

نوّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لعدد من مناطق المملكة.

وقال الدكتور "الأسمري": إن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف تأتي للتأكيد على حرص الملك -رعاه الله- على القرب من شعبه، وتلمّس حاجاتهم واهتمامه شخصياً لحل مشاكلهم ومشاركتهم للعملية التنموية في جميع مناطق المملكة الحبيبة. وتعزز هذه الزيارة ما يحمله عهد الملك سلمان من اهتمام وعناية شخصية بالتنمية الشاملة وتدشين المشروعات التنموية والاستثمارية الحيوية والتعليمية.

وأضاف: "أتت زيارته مشتملة على لقاءات مع أعيان المناطق والمسؤولين والمواطنين وتفقد أحوالهم، وتدشين وافتتاح عدد من المشروعات لدفع حركة التنمية المحلية والاقتصادية، وأيضاً بهدف تعزيز التلاحم الاجتماعي بين القيادة وشعبها، كما تجسد هذه الزيارة المباركة بشائر خير وترسم قوة وصلابة مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً.

وأكد "الأسمري" أن هذه الجولة تُعتبر من الجولات المباركة التي تخدم أهل هذه المناطق، وتتماشى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسدد خطاه، ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة شعبه وأمته، وأن يديم على بلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها.