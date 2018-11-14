النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة شقراء: زيارات الملك تؤكد قوة ووحدة مملكتنا قيادةً وشعباً

نوّه باهتمامه شخصياً بتلمّس حاجات المواطنين ومشاركتهم العملية التنموية

نوّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لعدد من مناطق المملكة.

وقال الدكتور "الأسمري": إن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف تأتي للتأكيد على حرص الملك -رعاه الله- على القرب من شعبه، وتلمّس حاجاتهم واهتمامه شخصياً لحل مشاكلهم ومشاركتهم للعملية التنموية في جميع مناطق المملكة الحبيبة. وتعزز هذه الزيارة ما يحمله عهد الملك سلمان من اهتمام وعناية شخصية بالتنمية الشاملة وتدشين المشروعات التنموية والاستثمارية الحيوية والتعليمية.

وأضاف: "أتت زيارته مشتملة على لقاءات مع أعيان المناطق والمسؤولين والمواطنين وتفقد أحوالهم، وتدشين وافتتاح عدد من المشروعات لدفع حركة التنمية المحلية والاقتصادية، وأيضاً بهدف تعزيز التلاحم الاجتماعي بين القيادة وشعبها، كما تجسد هذه الزيارة المباركة بشائر خير وترسم قوة وصلابة مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً.

وأكد "الأسمري" أن هذه الجولة تُعتبر من الجولات المباركة التي تخدم أهل هذه المناطق، وتتماشى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسدد خطاه، ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة شعبه وأمته، وأن يديم على بلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير جامعة شقراء: زيارات الملك تؤكد قوة ووحدة مملكتنا قيادةً وشعباً
سبق

نوّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لعدد من مناطق المملكة.

وقال الدكتور "الأسمري": إن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف تأتي للتأكيد على حرص الملك -رعاه الله- على القرب من شعبه، وتلمّس حاجاتهم واهتمامه شخصياً لحل مشاكلهم ومشاركتهم للعملية التنموية في جميع مناطق المملكة الحبيبة. وتعزز هذه الزيارة ما يحمله عهد الملك سلمان من اهتمام وعناية شخصية بالتنمية الشاملة وتدشين المشروعات التنموية والاستثمارية الحيوية والتعليمية.

وأضاف: "أتت زيارته مشتملة على لقاءات مع أعيان المناطق والمسؤولين والمواطنين وتفقد أحوالهم، وتدشين وافتتاح عدد من المشروعات لدفع حركة التنمية المحلية والاقتصادية، وأيضاً بهدف تعزيز التلاحم الاجتماعي بين القيادة وشعبها، كما تجسد هذه الزيارة المباركة بشائر خير وترسم قوة وصلابة مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً.

وأكد "الأسمري" أن هذه الجولة تُعتبر من الجولات المباركة التي تخدم أهل هذه المناطق، وتتماشى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسدد خطاه، ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة شعبه وأمته، وأن يديم على بلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
03:51 PM

مدير جامعة شقراء: زيارات الملك تؤكد قوة ووحدة مملكتنا قيادةً وشعباً

نوّه باهتمامه شخصياً بتلمّس حاجات المواطنين ومشاركتهم العملية التنموية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
26

نوّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لعدد من مناطق المملكة.

وقال الدكتور "الأسمري": إن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنطقة القصيم ومنطقة حائل ومنطقة الجوف تأتي للتأكيد على حرص الملك -رعاه الله- على القرب من شعبه، وتلمّس حاجاتهم واهتمامه شخصياً لحل مشاكلهم ومشاركتهم للعملية التنموية في جميع مناطق المملكة الحبيبة. وتعزز هذه الزيارة ما يحمله عهد الملك سلمان من اهتمام وعناية شخصية بالتنمية الشاملة وتدشين المشروعات التنموية والاستثمارية الحيوية والتعليمية.

وأضاف: "أتت زيارته مشتملة على لقاءات مع أعيان المناطق والمسؤولين والمواطنين وتفقد أحوالهم، وتدشين وافتتاح عدد من المشروعات لدفع حركة التنمية المحلية والاقتصادية، وأيضاً بهدف تعزيز التلاحم الاجتماعي بين القيادة وشعبها، كما تجسد هذه الزيارة المباركة بشائر خير وترسم قوة وصلابة مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً.

وأكد "الأسمري" أن هذه الجولة تُعتبر من الجولات المباركة التي تخدم أهل هذه المناطق، وتتماشى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسدد خطاه، ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة شعبه وأمته، وأن يديم على بلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,533
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,817
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,363
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,409

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة