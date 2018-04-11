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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

لليوم الثالث.. مكة تسجل أعلى حالات لها بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات المسجلة يصل إلى 852 شخصاً

لا تزال مكة المكرمة تسجّل أرقاماً قياسية لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات أمس الجمعة 131 حالة، وهو الرقم الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 852 حالة، منها 726 حالات نشطة، و115حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 11 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

وسجلت مكة المكرمة حالة واحدة تعافي جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أيام لم تسجل فيها أي حالات تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثالث.. مكة تسجل أعلى حالات لها بـ"كورونا"
سبق

لا تزال مكة المكرمة تسجّل أرقاماً قياسية لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات أمس الجمعة 131 حالة، وهو الرقم الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 852 حالة، منها 726 حالات نشطة، و115حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 11 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

وسجلت مكة المكرمة حالة واحدة تعافي جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أيام لم تسجل فيها أي حالات تعافٍ جديدة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:19 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:09 PM

لليوم الثالث.. مكة تسجل أعلى حالات لها بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات المسجلة يصل إلى 852 شخصاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
13,240

لا تزال مكة المكرمة تسجّل أرقاماً قياسية لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات أمس الجمعة 131 حالة، وهو الرقم الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 852 حالة، منها 726 حالات نشطة، و115حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 11 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

وسجلت مكة المكرمة حالة واحدة تعافي جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أيام لم تسجل فيها أي حالات تعافٍ جديدة.

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