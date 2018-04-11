لليوم الثالث.. مكة تسجل أعلى حالات لها بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات المسجلة يصل إلى 852 شخصاً

لا تزال مكة المكرمة تسجّل أرقاماً قياسية لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات أمس الجمعة 131 حالة، وهو الرقم الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 852 حالة، منها 726 حالات نشطة، و115حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 11 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

وسجلت مكة المكرمة حالة واحدة تعافي جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أيام لم تسجل فيها أي حالات تعافٍ جديدة.