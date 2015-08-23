كرسي رئاسة التعاون على صفيح ساخن.. وعودة "جوميز" الحدث الأبرز

يشهد نادي التعاون، سباقًا هذه الأيام، للظفَر بكرسي رئاسة النادي لـ4 مواسم مقبلة.

ومن المتوقع أن يتولى رئاسة النادي القصيمي، شخصية رياضية جديدة؛ أي لأول مرة تقود دفة النادي، من بين 3 شخصيات مرشحة.

ويستمر الترشح لعضوية التعاون خمسة أيام، ومن ثم يتم إغلاق الباب في هذا الجانب.

يُذكر أن رئيس النادي الحالي -المكلف- علي الشايعي، لن يكون ضمن الأسماء المتواجدة في قائمة الجهاز الإداري الجديد.

الجدير بالذكر أن التعاون ألغى تعاقده مع مدرب الفريق الكروي الأول "نيسترو"، وأعاد البرتغالي "جوميز" لقيادة الفريق "فنيًّا".