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جمعية الفنون التشكيلية تطلق مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"

تهدف إلى "رعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني واستثمار الوقت"

أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، أمس، مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"، الهادفة إلى المشاركة المجتمعية لرعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني، واستثمار الوقت بممارسات فنية مثمرة وإبرازها من خلال التواصل الإلكتروني.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منال الرويشد: الجمعية تلتزم بقرارات الحكومة الرشيدة التي تهتم بسلامة أفراد المجتمع، وهذه المبادرة تأتي التزامًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضافت: الجمعية وجهت عبر قنوات التواصل الاجتماعي دعوة للمشاركة في المبادرة من خلال: (عرض صور الأعمال الفنية، والتصوير المباشر للرسم في المرسم، وتسجيل عروض تفاعلية وورش فنية، وتقديم فكرة أو رأي أو مناقشة، وعرض لكتاب تم قراءته، وتعريف بصالات عرض ومتاحف، وتعريف بالفنانين بمختلف أجيالهم، وإنتاج فكري متنوع من أعضاء الجمعية وغيرهم داخل وخارج المملكة، وكذلك من الشباب وذوي الإعاقة حتى ما دون سن 18 سنة من الموهوبين والمبدعين والمتميزين.

وأردفت: الجمعية ستوجه قريبًا دعوة للحوار حول بعض الموضوعات وستطلق مسابقات إلكترونية، كما ستنشر الأعمال من خلال الجمعية أو بتفاعل من أفراد المجتمع من حساباتهم الشخصية أو حسابات جهات ذات علاقة بالفن التشكيلي.

الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت مبادرة أبدع مع جسفت من بيتك

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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جمعية الفنون التشكيلية تطلق مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"
سبق

أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، أمس، مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"، الهادفة إلى المشاركة المجتمعية لرعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني، واستثمار الوقت بممارسات فنية مثمرة وإبرازها من خلال التواصل الإلكتروني.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منال الرويشد: الجمعية تلتزم بقرارات الحكومة الرشيدة التي تهتم بسلامة أفراد المجتمع، وهذه المبادرة تأتي التزامًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضافت: الجمعية وجهت عبر قنوات التواصل الاجتماعي دعوة للمشاركة في المبادرة من خلال: (عرض صور الأعمال الفنية، والتصوير المباشر للرسم في المرسم، وتسجيل عروض تفاعلية وورش فنية، وتقديم فكرة أو رأي أو مناقشة، وعرض لكتاب تم قراءته، وتعريف بصالات عرض ومتاحف، وتعريف بالفنانين بمختلف أجيالهم، وإنتاج فكري متنوع من أعضاء الجمعية وغيرهم داخل وخارج المملكة، وكذلك من الشباب وذوي الإعاقة حتى ما دون سن 18 سنة من الموهوبين والمبدعين والمتميزين.

وأردفت: الجمعية ستوجه قريبًا دعوة للحوار حول بعض الموضوعات وستطلق مسابقات إلكترونية، كما ستنشر الأعمال من خلال الجمعية أو بتفاعل من أفراد المجتمع من حساباتهم الشخصية أو حسابات جهات ذات علاقة بالفن التشكيلي.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:18 PM

جمعية الفنون التشكيلية تطلق مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"

تهدف إلى "رعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني واستثمار الوقت"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، أمس، مبادرة "أبدع مع جسفت من بيتك"، الهادفة إلى المشاركة المجتمعية لرعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني، واستثمار الوقت بممارسات فنية مثمرة وإبرازها من خلال التواصل الإلكتروني.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منال الرويشد: الجمعية تلتزم بقرارات الحكومة الرشيدة التي تهتم بسلامة أفراد المجتمع، وهذه المبادرة تأتي التزامًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضافت: الجمعية وجهت عبر قنوات التواصل الاجتماعي دعوة للمشاركة في المبادرة من خلال: (عرض صور الأعمال الفنية، والتصوير المباشر للرسم في المرسم، وتسجيل عروض تفاعلية وورش فنية، وتقديم فكرة أو رأي أو مناقشة، وعرض لكتاب تم قراءته، وتعريف بصالات عرض ومتاحف، وتعريف بالفنانين بمختلف أجيالهم، وإنتاج فكري متنوع من أعضاء الجمعية وغيرهم داخل وخارج المملكة، وكذلك من الشباب وذوي الإعاقة حتى ما دون سن 18 سنة من الموهوبين والمبدعين والمتميزين.

وأردفت: الجمعية ستوجه قريبًا دعوة للحوار حول بعض الموضوعات وستطلق مسابقات إلكترونية، كما ستنشر الأعمال من خلال الجمعية أو بتفاعل من أفراد المجتمع من حساباتهم الشخصية أو حسابات جهات ذات علاقة بالفن التشكيلي.

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