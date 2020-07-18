احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.
"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي
احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.
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"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-18
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:58 AM
"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي
احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.
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