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"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي

احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ‏ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.

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"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي
سبق

احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ‏ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:58 AM

"الخزمري" يحتفل بزواجه من ابنة عبدالإله الحارثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل عبدالإله عبدالكريم الحارثي أحد منسوبي تعليم مكة المكرمة، بزواج ‏ابنته من حسن صالح الخزمري الزهراني بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين الذين تمنَّوا للعروسين حياة سعيدة.

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