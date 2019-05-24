النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة .. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الجهات المعنية تواصل تنفيذ خططها المعدة مسبقاً

أدّت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوّار والمعتمرين، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء إيمانية شاكرين الله - عزّ وجلّ - على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعلى الخدمات المتكاملة التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وواصلت الجهات المعنية تنفيذ خططها المعدة مسبقاً، بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم وقوات أمن العمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، حيث وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخدمات كافة للمعتمرين والزوّار من قاصدي بيت الله الحرام، كما وفّرت خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصّصة للعربات، وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصّة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوّار, وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها، إضافة إلى كل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وأمان.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة، بأعمال النظافة العامـة داخل المسجد الحرام وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات على مدار الساعة، وذلك من خلال فرق منتشرة مزودة بأجهزة وأدوات النظافة كما تقوم الأمانة كذلك بتجهيز وتهيئة عدد كبير من الصناديق الضاغطة للنفايات معظمها في المنطقة المركزية، وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات، وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

كما وفّرت إدارة الدفاع المدني أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمسجد الحرام.

وقام رجال الأمن من القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بتنظيم حركة دخول وخروج المعتمرين والزوّار داخل المسجد الحرام وتوجيههم ومساعدتهم، إضافة إلى تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة .. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
سبق

أدّت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوّار والمعتمرين، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء إيمانية شاكرين الله - عزّ وجلّ - على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعلى الخدمات المتكاملة التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وواصلت الجهات المعنية تنفيذ خططها المعدة مسبقاً، بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم وقوات أمن العمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، حيث وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخدمات كافة للمعتمرين والزوّار من قاصدي بيت الله الحرام، كما وفّرت خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصّصة للعربات، وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصّة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوّار, وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها، إضافة إلى كل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وأمان.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة، بأعمال النظافة العامـة داخل المسجد الحرام وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات على مدار الساعة، وذلك من خلال فرق منتشرة مزودة بأجهزة وأدوات النظافة كما تقوم الأمانة كذلك بتجهيز وتهيئة عدد كبير من الصناديق الضاغطة للنفايات معظمها في المنطقة المركزية، وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات، وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

كما وفّرت إدارة الدفاع المدني أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمسجد الحرام.

وقام رجال الأمن من القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بتنظيم حركة دخول وخروج المعتمرين والزوّار داخل المسجد الحرام وتوجيههم ومساعدتهم، إضافة إلى تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:34 PM

وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة .. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الجهات المعنية تواصل تنفيذ خططها المعدة مسبقاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,029

أدّت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوّار والمعتمرين، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء إيمانية شاكرين الله - عزّ وجلّ - على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعلى الخدمات المتكاملة التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وواصلت الجهات المعنية تنفيذ خططها المعدة مسبقاً، بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم وقوات أمن العمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، حيث وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخدمات كافة للمعتمرين والزوّار من قاصدي بيت الله الحرام، كما وفّرت خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصّصة للعربات، وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصّة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوّار, وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها، إضافة إلى كل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وأمان.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة، بأعمال النظافة العامـة داخل المسجد الحرام وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات على مدار الساعة، وذلك من خلال فرق منتشرة مزودة بأجهزة وأدوات النظافة كما تقوم الأمانة كذلك بتجهيز وتهيئة عدد كبير من الصناديق الضاغطة للنفايات معظمها في المنطقة المركزية، وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات، وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

كما وفّرت إدارة الدفاع المدني أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمسجد الحرام.

وقام رجال الأمن من القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، بتنظيم حركة دخول وخروج المعتمرين والزوّار داخل المسجد الحرام وتوجيههم ومساعدتهم، إضافة إلى تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,787
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,126
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,375

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة