هنا 7 محاولات لقتله.. هكذا توّجت بطولة ابن العوامية "البراهيم" بـ"الشورى"

رفع شكره للقيادة على الثقة سائلاً الله أن يمكّنه من تحمّل أعباء هذه المسؤولية

لم يكن اختيار المهندس نبيه البراهيم ليجلس تحت قبة الشورى ضمن الأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس من فراغ؛ بل جاء انطلاقاً من مواقفه الوطنية ضد من يحاول المساس بالوطن ومقدراته تحت أي غطاء سياسي أو مذهبي وخاصة مع ما تشهده القطيف من أعمال شغب وقتل؛ لكن ابن العوامية لم يقف مكتوف الأيدي ضد الخونة والمخربين، فحاولوا التخلص منه تارة برميه بالرصاص وتارة أخرى بإحراق منزله، واستهداف أسرته فظل صامداً يدفع ثمن وطنيته.

والمهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم -عمل في "أرامكو" ونائباً لرئيس المجلس البلدي في دورته الأولى، ومستشاراً في مشروع تطوير العوامية، ورجل أعمال حالياً- عُرف بمكافحته المشروع التخريبي في القطيف، ومواقفه المناهضة للعبث وقتل المدنيين وسفك الدماء بشعارات طائفية تحملها جماعات تحمل ولاءً خارجياً يسعى لضرب اللحمة الوطنية وإشعال الفوضى.

تعرض "البراهيم" لـ٧ محاولات قتل من عناصر إرهابية؛ منها حرق مكتبه الهندسي الذي أوكلت له مهمة تثمين العقارات في مشروع تطوير العوامية، وبعدها محاولة إطلاق النار عليه، ثم محاولة إحراق منزله، ثم خربت مزرعة والده، وبعدها حاولوا اختطافه شخصياً، وتكررت محاولات قتله، فأصيب آخر مرة قبل أشهر برصاصتين واحدة بالظهر والأخرى في الركبة واخترقتا جسده، فقضى وقتاً بمستشفى قوى الأمن، ثم انتقل إلى أمريكا لإتمام العلاج.

وكتب "البراهيم" تدوينة يشكر فيها القيادة لاختياره عضواً بالشورى، قال فيها: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الكريمة التي أولياني إياها بتولي عضوية مجلس الشورى، سائلاً الله المولى القدير أن يمكّنني من تحمّل أعباء هذه المسؤولية والقيام بواجباتها المطلوبة خير قيام في خدمة وطننا الحبيب".