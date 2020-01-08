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ضمك يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى"

أعلن نادي ضمك تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة، بناء على توصية من المدير الفني نورالدين بن زكرى؛ وذلك لتدعيم حراسة مرماه فيما تبقى من الموسم الجاري، ويبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

مصطفى سبق له تمثيل فريق الوحدة مطلع الموسم في صفقة لم يكتب لها النجاح.

ضمك مصطفى زغبة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى"
سبق

أعلن نادي ضمك تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة، بناء على توصية من المدير الفني نورالدين بن زكرى؛ وذلك لتدعيم حراسة مرماه فيما تبقى من الموسم الجاري، ويبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

مصطفى سبق له تمثيل فريق الوحدة مطلع الموسم في صفقة لم يكتب لها النجاح.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
06:39 PM

ضمك يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي ضمك تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة، بناء على توصية من المدير الفني نورالدين بن زكرى؛ وذلك لتدعيم حراسة مرماه فيما تبقى من الموسم الجاري، ويبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

مصطفى سبق له تمثيل فريق الوحدة مطلع الموسم في صفقة لم يكتب لها النجاح.

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