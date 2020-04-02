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أمانة جدة ترفع ١٤٤٧ سيارة تالفة وخربة خلال مارس الماضي

تركها أصحابها وتسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر مارس الماضي، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

أمانة محافظة جدة رصد السيارات المهملة والخربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة ترفع ١٤٤٧ سيارة تالفة وخربة خلال مارس الماضي
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر مارس الماضي، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:10 AM

أمانة جدة ترفع ١٤٤٧ سيارة تالفة وخربة خلال مارس الماضي

تركها أصحابها وتسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر مارس الماضي، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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