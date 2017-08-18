بالفيديو.. "مسك المشاعر" يروي رحلة المتطوعين في حج 1440هـ

195 ورشة عمل لتطوير مهارات 4065 متطوعاً

يروي فيلم "مسك المشاعر" رحلة شباب وفتيات الوطن الذين امتدّت أيديهم عوناً ورحمة وعطاء لخدمة ضيوف الرحمن.

وأبرز الفيلم مشاهد إنسانية لمجموعة من الشباب والفتيات يحملون شهادات جامعية في تخصصات علمية وطبية التحقوا بالعمل التطوعي لخدمة الحجيج.

وقال فارس فواز العنزي، حاصل على البكالوريوس من بريطانيا في تخصص علوم طبية حيوية، إنه كان يمتلك وقت فراغ خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى خبرات سابقة في العمل التطوعي، وهو ما دفعه لأن يخوض مع البرنامج تجربة جديدة من خلال التطوع في الحج.

وتحدث كل من المتطوع أحمد باقر تخصص طب أسنان، والمتطوع عبدالله المهري، تخصص هندسة نووية، والمتطوع عبدالله الريثي، بكالوريوس تمريض، والمتطوعة سماهر هزازي تخصص طب وجراحة، والمتطوعة خديجة هاشم تخصص علاج طبيعي، عن مشاعر السعادة والرضى التي غمرتهم وهم يقومون بمساعدة الحجاج وإرشادهم وتوعيتهم وتقديم العون لهم وذلك بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهوها وتغلبوا عليها طمعا في نيل رضى الله والأجر والمثوبة.

وأشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" بدر العساكر، في تغريدة من حسابه بالأدوار الإنسانية والتطوعية التي قدمها شباب وشابات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وكتب قائلا: "ولا يصنع الأنوار.. سوى أضواء المواهب فيلم "مسك المشاعر"، هو ومضة من فريقنا الذين نفخر بكل وهجهم".

يشار إلى أن مبادرات مسك عقدت أكثر من 195 ورشة عمل عبر برنامج مسك المشاعر لتطوير مهارات 4065 متطوعا خدموا في موسم حج 1440 ساهمت في رفع مستوى التطوع وتوظيف الطاقات الشابة.