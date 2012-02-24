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تجربة فرضية لاختبار الجاهزية لإحباط اختطاف طفل بمستشفى الولادة بالدمام

تم تفعيل الخطة الأمنية والتأكد من سلامة إجراءاتها

نجح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إحباط اختطاف طفل من داخل المستشفى، في فرضية تم تنفيذها اليوم لاختبار مدى الجاهزية ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل المستشفى.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المستشفى نفذ الفرضية التي استغرقت 16 دقيقة فقط، في 12 قسماً من أقسام المستشفى؛ حيث كشفت الجاهزية العالية من خلال التحكم بكاميرات المراقبة ورجال الحراسات الأمنية ومن إدارة التمريض، وتم التأكد من الخطوات التي تم اتخاذها لمنع الاختطاف من خلال تفعيل الخطة الأمنية للمستشفى.

وتهدف الفرضية إلى التأكد من الجاهزية وإدخال بعض التحسينات على الإجراءات، ومراجعة ما يتم اتخاذه في وحدة المراقبة والتحكم ووحدة الطوارئ والأزمات.

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تجربة فرضية لاختبار الجاهزية لإحباط اختطاف طفل بمستشفى الولادة بالدمام
سبق

نجح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إحباط اختطاف طفل من داخل المستشفى، في فرضية تم تنفيذها اليوم لاختبار مدى الجاهزية ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل المستشفى.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المستشفى نفذ الفرضية التي استغرقت 16 دقيقة فقط، في 12 قسماً من أقسام المستشفى؛ حيث كشفت الجاهزية العالية من خلال التحكم بكاميرات المراقبة ورجال الحراسات الأمنية ومن إدارة التمريض، وتم التأكد من الخطوات التي تم اتخاذها لمنع الاختطاف من خلال تفعيل الخطة الأمنية للمستشفى.

وتهدف الفرضية إلى التأكد من الجاهزية وإدخال بعض التحسينات على الإجراءات، ومراجعة ما يتم اتخاذه في وحدة المراقبة والتحكم ووحدة الطوارئ والأزمات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:10 PM

تجربة فرضية لاختبار الجاهزية لإحباط اختطاف طفل بمستشفى الولادة بالدمام

تم تفعيل الخطة الأمنية والتأكد من سلامة إجراءاتها

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عبدالله السالم - الرياض
0
726

نجح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إحباط اختطاف طفل من داخل المستشفى، في فرضية تم تنفيذها اليوم لاختبار مدى الجاهزية ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل المستشفى.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المستشفى نفذ الفرضية التي استغرقت 16 دقيقة فقط، في 12 قسماً من أقسام المستشفى؛ حيث كشفت الجاهزية العالية من خلال التحكم بكاميرات المراقبة ورجال الحراسات الأمنية ومن إدارة التمريض، وتم التأكد من الخطوات التي تم اتخاذها لمنع الاختطاف من خلال تفعيل الخطة الأمنية للمستشفى.

وتهدف الفرضية إلى التأكد من الجاهزية وإدخال بعض التحسينات على الإجراءات، ومراجعة ما يتم اتخاذه في وحدة المراقبة والتحكم ووحدة الطوارئ والأزمات.

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