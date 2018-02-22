بالفيديو.. رئيس الرقباء اليامي يخص "سبق" بقصيدة من الخطوط الأمامية
تحكي قصة 3 سنوات انتصارات والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جند سلمان
خصَّ جابر بن هويج اليامي، رئيس رقباء كتيبة المدفعية - مجموعة اللواء الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، "سبق" بقصيدة تحكي قصة ثلاث سنوات لعاصفة الحزم، التي هبت لنصرة شعب اليمن الشقيق، والروح المعنوية العالية لصقور سلمان الحزم والعزم.
وقال اليامي: من على الخط الأمامي انطلقت العاصفة يوم الخميس 1436-6-6، واليوم الخميس 1439-6-6 التاريخ نفسه.
بالفيديو.. رئيس الرقباء اليامي يخص "سبق" بقصيدة من الخطوط الأمامية
محمد طيرانسبق2018-02-22
خصَّ جابر بن هويج اليامي، رئيس رقباء كتيبة المدفعية - مجموعة اللواء الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، "سبق" بقصيدة تحكي قصة ثلاث سنوات لعاصفة الحزم، التي هبت لنصرة شعب اليمن الشقيق، والروح المعنوية العالية لصقور سلمان الحزم والعزم.
وقال اليامي: من على الخط الأمامي انطلقت العاصفة يوم الخميس 1436-6-6، واليوم الخميس 1439-6-6 التاريخ نفسه.
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:51 AM
بالفيديو.. رئيس الرقباء اليامي يخص "سبق" بقصيدة من الخطوط الأمامية
تحكي قصة 3 سنوات انتصارات والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جند سلمان
خصَّ جابر بن هويج اليامي، رئيس رقباء كتيبة المدفعية - مجموعة اللواء الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، "سبق" بقصيدة تحكي قصة ثلاث سنوات لعاصفة الحزم، التي هبت لنصرة شعب اليمن الشقيق، والروح المعنوية العالية لصقور سلمان الحزم والعزم.
وقال اليامي: من على الخط الأمامي انطلقت العاصفة يوم الخميس 1436-6-6، واليوم الخميس 1439-6-6 التاريخ نفسه.