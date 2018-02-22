بالفيديو.. رئيس الرقباء اليامي يخص "سبق" بقصيدة من الخطوط الأمامية

تحكي قصة 3 سنوات انتصارات والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جند سلمان

خصَّ جابر بن هويج اليامي، رئيس رقباء كتيبة المدفعية - ‏مجموعة اللواء الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة، "سبق" بقصيدة تحكي قصة ثلاث سنوات لعاصفة الحزم، التي هبت لنصرة شعب اليمن الشقيق، والروح المعنوية العالية لصقور سلمان الحزم والعزم.

وقال اليامي: من على الخط الأمامي انطلقت العاصفة يوم الخميس 1436-6-6، واليوم الخميس 1439-6-6 التاريخ نفسه.