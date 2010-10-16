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أمانة الشرقية تطرح 37 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة

قالت: ذلك في إطار التركيز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 37 فرصة استثمارية متنوعة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، أن هذه الفرص تتمثل في أنشطة متعددة، أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، ومجمع البوليفارد، ومجمع المستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية في كلٍ من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الجبيل ومحافظة القرية العليا، والرفيعة والصرار وعريعرة، إضافة إلى مبادرات ومشاريع استثمارية ريادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الشريكة.

وذكر أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط وفترة السماح تصل إلى 10٪ من مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم لتصبح ذات وجاذبية عالية للمستثمرين.

وأشار إلى أن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، لافتا النظر الى أن الأمانة تقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تطرح 37 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة
سبق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 37 فرصة استثمارية متنوعة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، أن هذه الفرص تتمثل في أنشطة متعددة، أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، ومجمع البوليفارد، ومجمع المستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية في كلٍ من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الجبيل ومحافظة القرية العليا، والرفيعة والصرار وعريعرة، إضافة إلى مبادرات ومشاريع استثمارية ريادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الشريكة.

وذكر أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط وفترة السماح تصل إلى 10٪ من مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم لتصبح ذات وجاذبية عالية للمستثمرين.

وأشار إلى أن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، لافتا النظر الى أن الأمانة تقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
01:35 PM

أمانة الشرقية تطرح 37 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة

قالت: ذلك في إطار التركيز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 37 فرصة استثمارية متنوعة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، أن هذه الفرص تتمثل في أنشطة متعددة، أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، ومجمع البوليفارد، ومجمع المستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية في كلٍ من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الجبيل ومحافظة القرية العليا، والرفيعة والصرار وعريعرة، إضافة إلى مبادرات ومشاريع استثمارية ريادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الشريكة.

وذكر أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط وفترة السماح تصل إلى 10٪ من مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم لتصبح ذات وجاذبية عالية للمستثمرين.

وأشار إلى أن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، لافتا النظر الى أن الأمانة تقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

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