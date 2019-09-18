بلدية السيل الصغير تضبط 3 عربات "آيس كريم" مخالفة أمام المدارس

بسبب تدني مستوى النظافة وسوء معدات التحضير والتخزين

تمكّن مراقبو "بلدية السيل الصغير"- شمالي محافظة الطائف، من ضبط ثلاث عربات مخالفة لبيع المثلجات "الآيس كريم" كانت تتجوّل حول المدارس، وبعضها يقف حولها خصوصاً وقت انصراف الطُلاب.

وشملت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وقالت أمانة الطائف، في بيانٍ لها، تلقته "سبق": العربات المخالفة سجلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات الجائلة مما يعرّض صحة المستهلك للخطر ومنها الوقوف في مواقع معرضة لمصادر التلوّث، وانخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة، إضافة إلى ملاحظات على سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام مما أثر في الخواص الطبيعية للمثلجات وظهر على بعض منها علامات التلف مما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستغطي المواقع كافة بأنحاء المحافظة للتأكّد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيس كريم بالاشتراطات الصحية والانظمة البلدية.

يُذكر أن الكثير من تلك العربات تنتشر حول المتنزهات والحدائق، وبعضها يتمركز بالقرب من المولات.