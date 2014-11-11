فيديو: رؤية كوكب عطارد أمام الشمس.. ظاهرة فلكية نادرة

تحدث 13 مرة كل 100 عام فقط

يمر، اليوم، كوكب عطارد أمام الشمس، في ظاهرة فلكية نادرة، تحدث 13 مرة كل 100 عام فقط الآن، ويمكن رؤية الظاهرة من خلال البث المباشر لمركز الفلك الدولي على الرابط التالي:

https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E