الشؤون الإسلامية: 3711 جولة تفقدية لجوامع ومساجد الرياض تسجل 224 مخالفة

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق لبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الماضي، 3711 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ونتج عنها تسجيل 224 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة؛ حفاظًا على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.