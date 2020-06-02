"تقويم التعليم" تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد

دعت جميع الطلبة للاستفادة من حساباتها الرسمية وقنواتها الإلكترونية

استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات المقرر خلال الفترة من 16 – 17 شوال الجاري.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت في الـ 6 من شوال الجاري تقديم الاختبار التحصيلي التجريبي إلزاميًّا لجميع الطلاب المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بُعد. ووصل عدد من حمّلوا الاختبار عن بُعد بنجاح أكثر من 199 ألف طالب وطالبة من منازلهم خلال خمسة أيام من بداية إطلاق التطبيق بهدف التعريف ببيئة المنصة المزمع إجراء الاختبار الفعلي فيها، وتمكين الطالب أو الطالبة من معرفة أدواتها، وكيفية التعامل معها بوقت كافٍ قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وأشارت الهيئة إلى المدة المتبقية للاختبار التجريبي، وحددتها بيومين، وهي المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد. لافتة الانتباه إلى مرحلة الاختبار الفعلي التي ستعقب المرحلة التجريبية، ومن ثم إعلان النتائج المنتظر أن يكون - بمشيئة الله تعالى - يوم السبت 20 من ذي القعدة القادم.

وحول تطبيق الاختبار التحصيلي في المقار المحوسبة لمن لا تتوافر لديه المتطلبات التقنية حددت الهيئة موعدًا لإجراء اختبارهم، وتقرر أن يكون خلال الفترة من 16 – 26 شوال الجاري، على أن ترسل رسالة على البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة، تتضمن رابطًا يحتوي على كلمة المرور المؤقتة للاختبار الفعلي، ودليلاً يوضح خطوات الاختبار في المقار، والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازم مراعاتها والتعامل وفقها من قِبل الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المقار حسب "بروتوكولات" وزارة الصحة.

وكانت الهيئة قد عمدت إلى التنسيق مع مركز "وقاية" لتطبيق الاختبار التحصيلي في المقار المحوسبة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبناء على هذا التنسيق بين الهيئة والمركز قام فريق مركز "وقاية" الأحد الماضي بزيارة مقر الاختبارات المحوسبة التابع للهيئة بمقر جامعة الملك سعود بالرياض بهدف الاطلاع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إلى جانب مناقشة آلية التعامل مع الحالات الاستثنائية، والتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة في المناطق لتوفير الدعم عند الحاجة لمقار الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات السعودية التابعة للهيئة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أنها عقدت عددًا من ورش العمل التدريبية عن بُعد، حضرها أكثر من 140 مشرفًا ومشرفة على مقار الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، تضمنت تدريب مشرفي مقار الاختبارات حول الأمن والسلامة، والتدابير الوقائية من مرض كوفيد – 19. وهدفت إلى تطبيق ممارسات التباعد الشخصي، وترك المسافات اللازمة بين الأشخاص، وشرح التدابير المتعلقة بالطوارئ. كما عقدت الهيئة اليوم ورشة تدريبية، تهدف إلى تدريب مشرفي مقار الاختبارات حول المعايير والإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية، وتوعيتهم بالمحافظة على المسافة بين الأشخاص، والطريقة الصحيحة لاستعمال الأدوات الشخصية (الكمامات وقفازات اليد والمعقمات) لحماية أنفسهم والطلبة، والحفاظ على سلامتهم.

وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار؛ إذ يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام، تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

وتدعو الهيئة جميع الطلبة إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجرَيْ آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare@؛ وذلك لتقديم الخدمات المساندة لهم، والإجابة عن جميع استفساراتهم.