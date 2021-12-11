"نطحة خروف " تقتل راعي أغنام بالكويت والقضية تسجل "قتل خطأ"

كفيله : فعلها أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة والضربة كانت في الرأس

لقي راعي أغنام هندي الجنسية مصرعه إثر تلقيه "نطحة" من خروف في إحدى مزارع تربية الماشية في الكويت.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قال كفيله إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه؛ حيث جاءت الضربة في الرأس.

وأضاف أنه تم على إثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة.

ووفقًا للصحيفة: فقد سجلت القضية "قتل خطأ".