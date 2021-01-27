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"الفضلي" يتفقّد فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة ويدشن قسم خدمات المستفيدين

اجتمع بالصيّادين والنحّالين واستمع لمشكلة قطف الورد

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأحد، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه قيادات الوزارة.

ودشن الفضلي قسم خدمات المستفيدين بالفرع، واطلع على عرض مرئي للخدمات التي يقدمها الفرع بالمنطقة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الخطط الموضوعة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد خلال الحج، والبرامج البيطرية المصاحبة خلال الموسم.

كما زار مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، واطلع على تجهيزات المركز لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.

والتقى المهندس الفضلي، خلال الزيارة، بالمستثمرين في قطاعات الوزارة المختلفة، وأبرزها قطاعا الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المذكورة، والخطط التي وضعتها الوزارة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية خلال موسم الحج، كما ناقش تسريع إجراءات المعاملات الزراعية، إضافة إلى تسهيل القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية دعماً للقطاع.

واجتمع الفضلي بالصيّادين والنحّالين في المنطقة، واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، وأبرزها مشكلات العمالة الموسمية لقطف الورد، وخطط الوزارة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والمعاملات، وسبل توفير خدمات التأمين الطبي للصيّادين والنحّالين وأسرهم، وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع.

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"الفضلي" يتفقّد فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة ويدشن قسم خدمات المستفيدين
سبق

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأحد، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه قيادات الوزارة.

ودشن الفضلي قسم خدمات المستفيدين بالفرع، واطلع على عرض مرئي للخدمات التي يقدمها الفرع بالمنطقة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الخطط الموضوعة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد خلال الحج، والبرامج البيطرية المصاحبة خلال الموسم.

كما زار مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، واطلع على تجهيزات المركز لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.

والتقى المهندس الفضلي، خلال الزيارة، بالمستثمرين في قطاعات الوزارة المختلفة، وأبرزها قطاعا الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المذكورة، والخطط التي وضعتها الوزارة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية خلال موسم الحج، كما ناقش تسريع إجراءات المعاملات الزراعية، إضافة إلى تسهيل القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية دعماً للقطاع.

واجتمع الفضلي بالصيّادين والنحّالين في المنطقة، واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، وأبرزها مشكلات العمالة الموسمية لقطف الورد، وخطط الوزارة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والمعاملات، وسبل توفير خدمات التأمين الطبي للصيّادين والنحّالين وأسرهم، وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:22 PM

"الفضلي" يتفقّد فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة ويدشن قسم خدمات المستفيدين

اجتمع بالصيّادين والنحّالين واستمع لمشكلة قطف الورد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأحد، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه قيادات الوزارة.

ودشن الفضلي قسم خدمات المستفيدين بالفرع، واطلع على عرض مرئي للخدمات التي يقدمها الفرع بالمنطقة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الخطط الموضوعة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد خلال الحج، والبرامج البيطرية المصاحبة خلال الموسم.

كما زار مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، واطلع على تجهيزات المركز لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.

والتقى المهندس الفضلي، خلال الزيارة، بالمستثمرين في قطاعات الوزارة المختلفة، وأبرزها قطاعا الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المذكورة، والخطط التي وضعتها الوزارة لاستيراد الماشية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية خلال موسم الحج، كما ناقش تسريع إجراءات المعاملات الزراعية، إضافة إلى تسهيل القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية دعماً للقطاع.

واجتمع الفضلي بالصيّادين والنحّالين في المنطقة، واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، وأبرزها مشكلات العمالة الموسمية لقطف الورد، وخطط الوزارة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والمعاملات، وسبل توفير خدمات التأمين الطبي للصيّادين والنحّالين وأسرهم، وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع.

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