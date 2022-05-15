النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عاد لميادين الشرف بترقية استثنائية.. "القحطاني" إلى وكيل رقيب

يعد أحد أبطال الحد الجنوبي ويعود بعد إصابته

حصل وكيل الرقيب سريع بن علي بن هداف آل مسفر القحطاني، أحد منسوبي حرس الحدود بمنطقة عسير على ترقية استثنائية من جندي أول إلى وكيل رقيب مع نوطي الشرف؛ نتيجة لما تعرض له من إصابات أثناء عمله البطولي في الحد الجنوبي، وذلك بعد صدور التوجيهات بترقيته.

وعاد البطل "القحطاني" إلى ميادين الشرف لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة، متلقيًا التهاني لسلامته وحصوله على الترقية الاستثنائية ونوطي الشرف.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
عاد لميادين الشرف بترقية استثنائية.. "القحطاني" إلى وكيل رقيب
سبق

حصل وكيل الرقيب سريع بن علي بن هداف آل مسفر القحطاني، أحد منسوبي حرس الحدود بمنطقة عسير على ترقية استثنائية من جندي أول إلى وكيل رقيب مع نوطي الشرف؛ نتيجة لما تعرض له من إصابات أثناء عمله البطولي في الحد الجنوبي، وذلك بعد صدور التوجيهات بترقيته.

وعاد البطل "القحطاني" إلى ميادين الشرف لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة، متلقيًا التهاني لسلامته وحصوله على الترقية الاستثنائية ونوطي الشرف.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
08:36 PM

عاد لميادين الشرف بترقية استثنائية.. "القحطاني" إلى وكيل رقيب

يعد أحد أبطال الحد الجنوبي ويعود بعد إصابته

A A A
علي حفول - نجران
2
1,798

حصل وكيل الرقيب سريع بن علي بن هداف آل مسفر القحطاني، أحد منسوبي حرس الحدود بمنطقة عسير على ترقية استثنائية من جندي أول إلى وكيل رقيب مع نوطي الشرف؛ نتيجة لما تعرض له من إصابات أثناء عمله البطولي في الحد الجنوبي، وذلك بعد صدور التوجيهات بترقيته.

وعاد البطل "القحطاني" إلى ميادين الشرف لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة، متلقيًا التهاني لسلامته وحصوله على الترقية الاستثنائية ونوطي الشرف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,253
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,472
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة