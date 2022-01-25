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روسيا تُصعّد الأزمة الأوكرانية.. وتُجري مناورات قرب الحدود

يشارك فيها 6 آلاف عنصر ومقاتلات وقاذفات

بدأ الجيش الروسي، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، بتدريبات يشارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأفاد قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف، بأن المناورات تمثل عملية مشتركة تشمل سلاح الجوّ ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك في خضمّ توترات حادة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" على خلفية الملف الأوكراني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تُصعّد الأزمة الأوكرانية.. وتُجري مناورات قرب الحدود
سبق

بدأ الجيش الروسي، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، بتدريبات يشارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأفاد قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف، بأن المناورات تمثل عملية مشتركة تشمل سلاح الجوّ ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك في خضمّ توترات حادة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" على خلفية الملف الأوكراني.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:32 PM

روسيا تُصعّد الأزمة الأوكرانية.. وتُجري مناورات قرب الحدود

يشارك فيها 6 آلاف عنصر ومقاتلات وقاذفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الجيش الروسي، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، بتدريبات يشارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأفاد قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف، بأن المناورات تمثل عملية مشتركة تشمل سلاح الجوّ ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك في خضمّ توترات حادة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" على خلفية الملف الأوكراني.

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