جازان.. فرق الدفاع المدني تباشر حادث غرق بمحافظة الداير

في بركة مائية بالقرحان وسيصدر بيان رسمي يكشف التفاصيل

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من بعد ظهر اليوم الاثنين، عملية إنقاذ أشخاص غرقوا بمحافظة الداير شرق جازان.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث أسفر عن غرق أكثر من شخص، في بركة مائية بالقرحان أحد المواقع بمحافظة الداير بني مالك.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من الدفاع المدني بمنطقة جازان، فور انتهاء عملية الإنقاذ، والذي سيوضح تفاصيل وملابسات الحادث.