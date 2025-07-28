بالفيديو .. بوتين يغطس في موقع شهد حرباً عظمى .. ماذا يفعل؟

مغامرة استمرت نصف ساعة في خليج فنلندا فوق حطام غوّاصة

استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مركبة غطس لتفقد حطام الغوّاصة الروسية "ش-308 سلمون" التي تعود إلى حقبة الحرب الوطنية العظمى.

ووصل عُمق غوص المركبة إلى 50 متراً، في مغامرة استمرت نصف ساعة في خليج فنلندا، وكان الهدف من الغطس بمركبة "C-Explorer 3.11"، المشاركة في عملية وضع لافتة تذكارية عرفاناً لطاقم الغوّاصة الغارقة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" كان الرئيس الروسي قد أعلن الأحد، أن الأسطول الروسي جاهز لردع أي عدو.

وقال بوتين؛ في كلمة ألقاها أثناء الاستعراض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي في سان بطرسبورغ: "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صدّ أيّ عدو كان".

وأضاف: "سنقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة".

وأشرف الرئيس بوتين؛ اليوم الأحد، على الاستعراض العسكري البحري الرئيس الجاري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وشارك في المراسم الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الروسي، الذي تحتفل البلاد هذا العام بالذكرى الـ 323 لتأسيسه.