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بعد تناوله مادة "أمفتامين".. المنشطات توقف لاعب الباطن 4 أعوام

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الخميس، قراراً بإيقاف لاعب الباطن ماهر عثمان لمدة 4 أعوام، بعد تناوله مادة "أمفتامين" المحظورة رياضياً.

وبينت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح وتحليل العينة الثانية، مشيرة إلى أنها قررت حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي، استناداً للائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي الدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تناوله مادة "أمفتامين".. المنشطات توقف لاعب الباطن 4 أعوام
سبق

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الخميس، قراراً بإيقاف لاعب الباطن ماهر عثمان لمدة 4 أعوام، بعد تناوله مادة "أمفتامين" المحظورة رياضياً.

وبينت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح وتحليل العينة الثانية، مشيرة إلى أنها قررت حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي، استناداً للائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي الدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:47 PM

بعد تناوله مادة "أمفتامين".. المنشطات توقف لاعب الباطن 4 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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12,323

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الخميس، قراراً بإيقاف لاعب الباطن ماهر عثمان لمدة 4 أعوام، بعد تناوله مادة "أمفتامين" المحظورة رياضياً.

وبينت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح وتحليل العينة الثانية، مشيرة إلى أنها قررت حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي، استناداً للائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي الدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

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