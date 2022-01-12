تنبيهات الأرصاد تتواصل.. الباحة وعسير والقاسم المشترك "سحب رعدية"

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتنتهي في المنطقتين 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما أصدر المركز اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والربوعة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.