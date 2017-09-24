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مشاركة البطل محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا بأمريكا

يشارك فيها نخبة من الأبطال العالميين المحترفين

يشارك البطل السعودي محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا (Mr. Olympia) للمحترفين التي ستقام بمدينة أورلاندو في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 5-6 أكتوبر2021، حيث يمثل اللاعب الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولة العالمية التي تضم عدة محترفين من مختلف أنحاء العالم.


وتعد بطولة مستر أولمبيا للمحترفين أحد أكبر البطولات العالمية في مجال منافسات كمال الأجسام، حيث يشارك فيها نخبة من الأبطال العالميين المحترفين، وقد أنهى اللاعب محمد بن رشيد العتيبي استعداداته اللازمة للظهور بالمظهر المشرف في هذه البطولة.

من جانبه، عبر اللاعب محمد بن رشيد العتيبي عن شكره وتقديره للقائمين على أمر الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وذلك لما وجده من دعم ورعاية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة في هذه البطولة وإحراز مراكز متقدمة فيها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مشاركة البطل محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا بأمريكا
سبق

يشارك البطل السعودي محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا (Mr. Olympia) للمحترفين التي ستقام بمدينة أورلاندو في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 5-6 أكتوبر2021، حيث يمثل اللاعب الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولة العالمية التي تضم عدة محترفين من مختلف أنحاء العالم.


وتعد بطولة مستر أولمبيا للمحترفين أحد أكبر البطولات العالمية في مجال منافسات كمال الأجسام، حيث يشارك فيها نخبة من الأبطال العالميين المحترفين، وقد أنهى اللاعب محمد بن رشيد العتيبي استعداداته اللازمة للظهور بالمظهر المشرف في هذه البطولة.

من جانبه، عبر اللاعب محمد بن رشيد العتيبي عن شكره وتقديره للقائمين على أمر الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وذلك لما وجده من دعم ورعاية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة في هذه البطولة وإحراز مراكز متقدمة فيها.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:51 PM

مشاركة البطل محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا بأمريكا

يشارك فيها نخبة من الأبطال العالميين المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك البطل السعودي محمد بن رشيد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا (Mr. Olympia) للمحترفين التي ستقام بمدينة أورلاندو في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 5-6 أكتوبر2021، حيث يمثل اللاعب الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولة العالمية التي تضم عدة محترفين من مختلف أنحاء العالم.


وتعد بطولة مستر أولمبيا للمحترفين أحد أكبر البطولات العالمية في مجال منافسات كمال الأجسام، حيث يشارك فيها نخبة من الأبطال العالميين المحترفين، وقد أنهى اللاعب محمد بن رشيد العتيبي استعداداته اللازمة للظهور بالمظهر المشرف في هذه البطولة.

من جانبه، عبر اللاعب محمد بن رشيد العتيبي عن شكره وتقديره للقائمين على أمر الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وذلك لما وجده من دعم ورعاية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة في هذه البطولة وإحراز مراكز متقدمة فيها.

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