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مكة المكرمة.. تَصَادم وانقلاب بطريق عرفة يخلّف 5 إصابات

باشرته 3 فِرَق إسعافية وتم نقل المصابين لمستشفى النور

شهد طريق عرفة بعد نقطة تفتيش ن4 في اتجاه مكة، صباح اليوم، حادث تصادم خلّف 5 إصابات.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:34 من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة، بطريق عرفة، به عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي.

حادث تصادم مكة المكرمة هيئة الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكة المكرمة.. تَصَادم وانقلاب بطريق عرفة يخلّف 5 إصابات
سبق

شهد طريق عرفة بعد نقطة تفتيش ن4 في اتجاه مكة، صباح اليوم، حادث تصادم خلّف 5 إصابات.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:34 من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة، بطريق عرفة، به عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:20 PM

مكة المكرمة.. تَصَادم وانقلاب بطريق عرفة يخلّف 5 إصابات

باشرته 3 فِرَق إسعافية وتم نقل المصابين لمستشفى النور

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهد طريق عرفة بعد نقطة تفتيش ن4 في اتجاه مكة، صباح اليوم، حادث تصادم خلّف 5 إصابات.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:34 من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة، بطريق عرفة، به عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي.

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