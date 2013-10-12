شاهد .. لص يهشم زجاج محل بخميس مشيط ويسرق الأموال ويلوذ بالفرار‎

وثَّقته إحدى كاميرات المجمع.. والجهات الأمنية تحقق للكشف عن الجاني

أظهرت مقاطع وصور عدة، وثقتها الكاميرات أمس الجمعة، أحد الجناة، وبرفقته آخر ينتظره في سيارته، يهشم الزجاج الخارجي لمحل بمجمع تجاري بطريق المية بمحافظة خميس مشيط، ويقوم بسرقة الأموال والفرار من الموقع.

وتفصيلاً، أكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية بخميس مشيط باشرت ظهر يوم أمس حادثة سرقة محل بمجمع تجاري بطريق المية بخميس مشيط؛ إذ تعرّض المحل التجاري لتكسير الباب الخارجي أثناء أداء الصلاة من قِبل الجناة، وسرقة جميع ما به من أموال، قبل أن يلوذ الجاني ومَن معه بالفرار.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وإجراء اللازم للكشف عن اللصَّيْن.