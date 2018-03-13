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شاهد .. "الرياح القوية" تترك بصمتها في تبوك وجهود "الأمانة" تزيل وتصلح

توجيهات للفرق الميدانية للاستعداد لأخذ الاحتياطات لما هو آت من تقلبات جوية

تسببت الرياح التي ضربت منطقة تبوك، اليوم، في سقوط عدد من الأشجار والأعمدة على الطرق وفي الأحياء، فيما تُواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في إزالة وإصلاح ما خلّفته موجة الرياح القوية التي شهدتها أجواء مدينة تبوك اليوم، والتي تسببت في حدوث بعض الأضرار تمثلت في سقوط بعض الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضحت الأمانة أنه تم توجيه الفرق الميدانية بها بالاستعداد لأخذ الاحتياطات اللازمة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ومتابعة حالات الطقس في وقت سابق؛ حيث تم توزيع الصهاريج بمواقع تجمع مياه الأمطار تحسُّبًا لأي طارئ، فيما تمت مباشرة عدة بلاغات تشكّلت على اقتلاع بعض الأشجار بالأحياء الداخلية وأعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية باشرت الشروع بأعمالها لمراقبة الوضع عن كثب، وحصر الأضرار التي خلفتها تلك الموجة، ومعالجتها بكل سريع جراء موجة الرياح التي تعرضت لها المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.

وأفادت الأمانة بأنها قامت بتأمين مواقع جميع ما خلفته موجة الرياح، والتأكد من عدم وجود أي أضرار أخرى، وأكدت على أن العمل والمراقبة جرى على مدار الساعة من أجل إزالة الآثار التي ترتبت على حدوث الموجة؛ ومنها كنس الشوارع وتنظيفها بالكامل، إلى جانب إزالة وتنظيف آثار الغبار، وإزالة التجمعات المائية، كما أكدت حرصها على إزالة الآثار والأضرار التي خلفتها موجة الرياح؛ حيث باشرت أعمالها مباشرة بعد هدوء موجة الرياح من قبل المسؤولين المعنيين.

وقدّمت أمانة تبوك شكرها لغرفة عمليات الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع الأمانة، وجهودهم المبذولة والمستمرة، والفرق الميدانية لجهودهم المبذولة، كما أفادت الأمانة بأن العمل يسير وفق الخطة المعدّة مسبقًا لمثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي، عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم عن طريق مركز (940).

تبوك حالة الطقس أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "الرياح القوية" تترك بصمتها في تبوك وجهود "الأمانة" تزيل وتصلح
سبق

تسببت الرياح التي ضربت منطقة تبوك، اليوم، في سقوط عدد من الأشجار والأعمدة على الطرق وفي الأحياء، فيما تُواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في إزالة وإصلاح ما خلّفته موجة الرياح القوية التي شهدتها أجواء مدينة تبوك اليوم، والتي تسببت في حدوث بعض الأضرار تمثلت في سقوط بعض الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضحت الأمانة أنه تم توجيه الفرق الميدانية بها بالاستعداد لأخذ الاحتياطات اللازمة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ومتابعة حالات الطقس في وقت سابق؛ حيث تم توزيع الصهاريج بمواقع تجمع مياه الأمطار تحسُّبًا لأي طارئ، فيما تمت مباشرة عدة بلاغات تشكّلت على اقتلاع بعض الأشجار بالأحياء الداخلية وأعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية باشرت الشروع بأعمالها لمراقبة الوضع عن كثب، وحصر الأضرار التي خلفتها تلك الموجة، ومعالجتها بكل سريع جراء موجة الرياح التي تعرضت لها المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.

وأفادت الأمانة بأنها قامت بتأمين مواقع جميع ما خلفته موجة الرياح، والتأكد من عدم وجود أي أضرار أخرى، وأكدت على أن العمل والمراقبة جرى على مدار الساعة من أجل إزالة الآثار التي ترتبت على حدوث الموجة؛ ومنها كنس الشوارع وتنظيفها بالكامل، إلى جانب إزالة وتنظيف آثار الغبار، وإزالة التجمعات المائية، كما أكدت حرصها على إزالة الآثار والأضرار التي خلفتها موجة الرياح؛ حيث باشرت أعمالها مباشرة بعد هدوء موجة الرياح من قبل المسؤولين المعنيين.

وقدّمت أمانة تبوك شكرها لغرفة عمليات الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع الأمانة، وجهودهم المبذولة والمستمرة، والفرق الميدانية لجهودهم المبذولة، كما أفادت الأمانة بأن العمل يسير وفق الخطة المعدّة مسبقًا لمثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي، عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم عن طريق مركز (940).

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
08:20 PM

شاهد .. "الرياح القوية" تترك بصمتها في تبوك وجهود "الأمانة" تزيل وتصلح

توجيهات للفرق الميدانية للاستعداد لأخذ الاحتياطات لما هو آت من تقلبات جوية

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بدر الجبل - تبوك
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تسببت الرياح التي ضربت منطقة تبوك، اليوم، في سقوط عدد من الأشجار والأعمدة على الطرق وفي الأحياء، فيما تُواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في إزالة وإصلاح ما خلّفته موجة الرياح القوية التي شهدتها أجواء مدينة تبوك اليوم، والتي تسببت في حدوث بعض الأضرار تمثلت في سقوط بعض الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضحت الأمانة أنه تم توجيه الفرق الميدانية بها بالاستعداد لأخذ الاحتياطات اللازمة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ومتابعة حالات الطقس في وقت سابق؛ حيث تم توزيع الصهاريج بمواقع تجمع مياه الأمطار تحسُّبًا لأي طارئ، فيما تمت مباشرة عدة بلاغات تشكّلت على اقتلاع بعض الأشجار بالأحياء الداخلية وأعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية باشرت الشروع بأعمالها لمراقبة الوضع عن كثب، وحصر الأضرار التي خلفتها تلك الموجة، ومعالجتها بكل سريع جراء موجة الرياح التي تعرضت لها المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.

وأفادت الأمانة بأنها قامت بتأمين مواقع جميع ما خلفته موجة الرياح، والتأكد من عدم وجود أي أضرار أخرى، وأكدت على أن العمل والمراقبة جرى على مدار الساعة من أجل إزالة الآثار التي ترتبت على حدوث الموجة؛ ومنها كنس الشوارع وتنظيفها بالكامل، إلى جانب إزالة وتنظيف آثار الغبار، وإزالة التجمعات المائية، كما أكدت حرصها على إزالة الآثار والأضرار التي خلفتها موجة الرياح؛ حيث باشرت أعمالها مباشرة بعد هدوء موجة الرياح من قبل المسؤولين المعنيين.

وقدّمت أمانة تبوك شكرها لغرفة عمليات الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع الأمانة، وجهودهم المبذولة والمستمرة، والفرق الميدانية لجهودهم المبذولة، كما أفادت الأمانة بأن العمل يسير وفق الخطة المعدّة مسبقًا لمثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي، عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم عن طريق مركز (940).

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