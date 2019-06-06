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السفير الأمريكي لدى المملكة يزور متحف المصمك

تجول في قاعاته وشاهد ما يحويه من صور ولوحات

زار السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، متحف المصمك، وكان في استقباله مدير المتحف ناصر العريفي.

واستمع الضيف إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.

وتجول السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض.

وفي ختام الزيارة، قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأمريكي لدى المملكة يزور متحف المصمك
سبق

زار السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، متحف المصمك، وكان في استقباله مدير المتحف ناصر العريفي.

واستمع الضيف إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.

وتجول السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض.

وفي ختام الزيارة، قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
02:54 PM

السفير الأمريكي لدى المملكة يزور متحف المصمك

تجول في قاعاته وشاهد ما يحويه من صور ولوحات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,001

زار السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، متحف المصمك، وكان في استقباله مدير المتحف ناصر العريفي.

واستمع الضيف إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.

وتجول السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض.

وفي ختام الزيارة، قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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