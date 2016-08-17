النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلباو " يفجّر مفاجأة في بداية الدوري الإسباني ويُسقط برشلونة

في الجولة الأولى .. وسط غياب "ميسي"

افتتح برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر 0 / 1، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

سجل أرتيز أدوريز؛ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وعانى برشلونة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ المصاب، إضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز؛ مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا؛ بدلاً منه.

وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بلباو " يفجّر مفاجأة في بداية الدوري الإسباني ويُسقط برشلونة
سبق

افتتح برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر 0 / 1، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

سجل أرتيز أدوريز؛ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وعانى برشلونة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ المصاب، إضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز؛ مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا؛ بدلاً منه.

وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:46 AM

"بلباو " يفجّر مفاجأة في بداية الدوري الإسباني ويُسقط برشلونة

في الجولة الأولى .. وسط غياب "ميسي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
151

افتتح برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر 0 / 1، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

سجل أرتيز أدوريز؛ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وعانى برشلونة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ المصاب، إضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز؛ مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا؛ بدلاً منه.

وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,907
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,793
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة