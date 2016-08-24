النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض تتكاملان مؤسسياً

الجانبان عقدا لقاءً ثنائياً في إطار مساعي تحقيق العدالة الناجزة

نظّمت النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض لقاءً ثنائياً في مقر النيابة العامة بالعاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 1/ 1443هـ.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون بينهما فيما يخص تفعيل الضمانات النظامية للأفراد، ورعاية الحقوق، والسعي المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وصولا إلى التكامل المؤسسي بما يخدم المواطن والمقيم.

وأكد وكيل النيابة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحامي في العملية العدلية، مضيفاً أن شراكته العدلية المباشرة في القضايا الجزائية تُعد إحدى أعمدة تحقيق الضمانة النظامية.

وأردف أن التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

من جانبه، ثمّن رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور عبدالمحسن بن محمد المحرج الدور العدلي والجزائي الذي تقوم به النيابة العامة، والأثر الملموس لذلك في حفظ الحقوق الفردية، وحماية المجتمع من كافة أشكال الجناية، منوهًا بمخرجات العلاقة المشتركة بين النيابة العامة ولجنة المحامين بالغرفة بما يحقق التطلعات والطموح المشترك بين الجانبين.