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"مؤمنة": استمرار "السومة" و"العويس" مع الأهلي.. ويدعو لتجنب الشائعات

أكد أن اللاعب السوري مستمر في قيادة هجوم الفريق

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، أن السوري عمر السومة ومحمد العويس باقيان في صفوف الفريق، مطالباً جماهير النادي بعدم الانجراف خلف الشائعات التي تحدثت عن رغبتهما بالرحيل.

وكتب "مؤمنة" عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أن "الثنائي من أبناء النادي المخلصين، ولا مجالاً للتفاوض حولهما"، مشيراً إلى أن العويس مستمر في عقده وسيتم تمديده، وأن أمور السومة سيتم ترتيبها وسوف يستمر في قيادة هجوم الفريق.


وكان "العويس" قد غاب عن تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال دورياً، قبل أن تنهي الإدارة مشكلته في اجتماع مصغَر.

فيما أبدى "السومة" رغبته بالرحيل لعدم وجود العناصر المميزة التي تساعده مع الفريق، لكن الإدارة وعدت بحل تلك المعضلة خلال الفترة القريبة.

النادي الأهلي عمر السومة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مؤمنة": استمرار "السومة" و"العويس" مع الأهلي.. ويدعو لتجنب الشائعات
سبق

قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، أن السوري عمر السومة ومحمد العويس باقيان في صفوف الفريق، مطالباً جماهير النادي بعدم الانجراف خلف الشائعات التي تحدثت عن رغبتهما بالرحيل.

وكتب "مؤمنة" عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أن "الثنائي من أبناء النادي المخلصين، ولا مجالاً للتفاوض حولهما"، مشيراً إلى أن العويس مستمر في عقده وسيتم تمديده، وأن أمور السومة سيتم ترتيبها وسوف يستمر في قيادة هجوم الفريق.


وكان "العويس" قد غاب عن تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال دورياً، قبل أن تنهي الإدارة مشكلته في اجتماع مصغَر.

فيما أبدى "السومة" رغبته بالرحيل لعدم وجود العناصر المميزة التي تساعده مع الفريق، لكن الإدارة وعدت بحل تلك المعضلة خلال الفترة القريبة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:28 PM

"مؤمنة": استمرار "السومة" و"العويس" مع الأهلي.. ويدعو لتجنب الشائعات

أكد أن اللاعب السوري مستمر في قيادة هجوم الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، أن السوري عمر السومة ومحمد العويس باقيان في صفوف الفريق، مطالباً جماهير النادي بعدم الانجراف خلف الشائعات التي تحدثت عن رغبتهما بالرحيل.

وكتب "مؤمنة" عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أن "الثنائي من أبناء النادي المخلصين، ولا مجالاً للتفاوض حولهما"، مشيراً إلى أن العويس مستمر في عقده وسيتم تمديده، وأن أمور السومة سيتم ترتيبها وسوف يستمر في قيادة هجوم الفريق.


وكان "العويس" قد غاب عن تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال دورياً، قبل أن تنهي الإدارة مشكلته في اجتماع مصغَر.

فيما أبدى "السومة" رغبته بالرحيل لعدم وجود العناصر المميزة التي تساعده مع الفريق، لكن الإدارة وعدت بحل تلك المعضلة خلال الفترة القريبة.

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