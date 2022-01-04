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النصر يودع "العبيد".. والهلال يتعاقد معه لـ3 مواسم

أقامت إدارة كرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق تدريبات الفريق؛ حفلًا وداعيًا للاعب عبد الرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت إدارة النادي مخالصة مالية معه، مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع الفريق.

وتعاقد "العبيد" مع نادي الهلال لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، مقابل ثلاثة ملايين ونصف مرتبًا سنويًا.

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النصر يودع "العبيد".. والهلال يتعاقد معه لـ3 مواسم
سبق

أقامت إدارة كرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق تدريبات الفريق؛ حفلًا وداعيًا للاعب عبد الرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت إدارة النادي مخالصة مالية معه، مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع الفريق.

وتعاقد "العبيد" مع نادي الهلال لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، مقابل ثلاثة ملايين ونصف مرتبًا سنويًا.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
07:20 PM

النصر يودع "العبيد".. والهلال يتعاقد معه لـ3 مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت إدارة كرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق تدريبات الفريق؛ حفلًا وداعيًا للاعب عبد الرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت إدارة النادي مخالصة مالية معه، مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع الفريق.

وتعاقد "العبيد" مع نادي الهلال لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، مقابل ثلاثة ملايين ونصف مرتبًا سنويًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,680
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