النصر يودع "العبيد".. والهلال يتعاقد معه لـ3 مواسم

أقامت إدارة كرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق تدريبات الفريق؛ حفلًا وداعيًا للاعب عبد الرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت إدارة النادي مخالصة مالية معه، مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع الفريق.



وتعاقد "العبيد" مع نادي الهلال لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، مقابل ثلاثة ملايين ونصف مرتبًا سنويًا.