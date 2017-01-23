كرمت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، مدير مركز التأهيل الشامل بالقنفذة عبدالرحمن الراشدي على الجهود المبذولة والمتميزة، والتي كان لها الأثر في إنجاح فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة.
نائبة وزير العمل تكرم "الراشدي" لجهوده
كرمت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، مدير مركز التأهيل الشامل بالقنفذة عبدالرحمن الراشدي على الجهود المبذولة والمتميزة، والتي كان لها الأثر في إنجاح فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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نائبة وزير العمل تكرم "الراشدي" لجهودهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-22
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:04 PM
نائبة وزير العمل تكرم "الراشدي" لجهوده
كرمت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، مدير مركز التأهيل الشامل بالقنفذة عبدالرحمن الراشدي على الجهود المبذولة والمتميزة، والتي كان لها الأثر في إنجاح فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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