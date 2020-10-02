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ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي

ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم"

قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين.

إيمانويل ماكرون

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ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي
سبق

قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
03:15 PM

ردود فعل غاضبة على تصريح الرئيس الفرنسي المسيء للدين الإسلامي

ماكرون زعم أن "دين الإسلام يمر بأزمة عميقة اليوم في كل أنحاء العالم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
12,975

قوبل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام، بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي زعم في تصريحه المسيء، "أن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم"، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ماكرون، بأنه يكرس الكراهية ويؤجج مشاعر العداء للإسلام والمسلمين.

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